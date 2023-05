Federfranchising, apre il primo sportello dedicato al mondo del franchising in Veneto

Un nuovo primato per Confesercenti del Veneto Centrale che, mantenendo l’obiettivo di modernizzare il mercato italiano e fornire servizi qualificati e professionali alle aziende, ha deciso di inaugurare un nuovo ìsportello con l’obiettivo di rappresentare ed essere punto di riferimento dei Franchisor, dei Franchisee e degli operatori nel mondo del Retail. Giovedì 11 maggio sarà inaugurata la nuova sede di Federfranchising, all’interno della sede ufficiale di Confesercenti in Via Savelli, 8 (PD) con un evento aperto agli associati e alla stampa.

L'incontro

Il workshop inizierà alle ore 10.15 con l’intervento di Nicola Rossi, Presidente di Confesercenti del Veneto Centrale, Alessandro Ravecca, Presidente Nazionale Federfranchising e Antonio Santocono, Presidente CCIAA di Padova. Seguiranno una tavola rotonda, dove Donatella Paciello, Studio Legale Associato Paciello, Luisa Barrameda, Coordinatrice Nazionale Federfranchising, Massimo Barbieri, Fondatore SOFI, Sviluppo ed Organizzazione Franchising Internazionali e Nicola Dambelli, Aspie Consulting, avranno modo di affrontare il tema del Franchising in tutte le sue sfaccettature. Sarà possibile anche assistere alla presentazione dell’esperienza nell’ambiente direttamente da chi già da tempo vi lavora, presenteranno la loro case history: Marco Micallef, del gruppo Capatoast e Michele Narder con Flavio Convento, che si concentreranno sul confronto e la collaborazione tra Franchisor e Franchisee. Concluderà l’evento la presentazione di Alessandra Trivellato, Vice Direttore Confesercenti del Veneto Centrale, che illustrerà i servizi innovativi per il Franchising offerti dal nuovo sportello. A condurre il workshop sarà Mauro Cinefra, Coordinatore Interprovinciale Federfranchising del Veneto Centrale. Nel corso del workshop verranno forniti dati aggiornati sull’andamento del settore Franchising, con un focus sull’area del Veneto.

«Un punto di partenza»

«Con l'apertura del primo Franchising Ponit Veneto - interviene Flavio Convento membro di Giunta Nazionale di Federfranchising Confesercenti e vice Presidente Confesercenti del Veneto Centrale -, la nostra sede diventa un valido punto di partenza per chi vuole investire in una nuova attività, illustrando i marchi che a livello nazionale ed internazionale operano nei più svariati settori del commercio. Il Franchising Point va a completare i servizi che da anni offriamo nelle nostre sedi territoriali al mondo delle imprese, dove Franchisor e Franchisee possono incontrare i servizi migliori per le loro esigenze. I Franchising Point - continua - forniscono infatti informazioni sui diversi aspetti necessari per mettersi in proprio, dagli obblighi di legge alla contrattualistica, dalla formazione all’accesso al credito e alle relative garanzie sui finanziamenti. Sono anche un luogo dove incontrare professionisti esperti e ricevere indicazioni per fare il primo passo verso una nuova attività o per sviluppare una attività già avviata. Uno strumento - conclude Convento - ancora più utile in un momento di stagnazione dei consumi. Il dato di crescita registrato dal franchising, infatti, in controtendenza rispetto a quasi tutti gli indicatori macro-economici italiani, lo è soprattutto nel commercio, che ha risentito della crisi più di altri settori. Il Franchising, che si basa su formule precedentemente sperimentate, permette la creazione di imprese più resistenti sul mercato».

I servizi

Il nuovo servizio darà la possibilità agli associati di inserirsi all’interno del mondo del Franchising con il ruolo di Franchisor, nel caso vogliano ricorrere a questa procedura come strategia di sviluppo per la propria attività, o di Franchisee, affiliandosi ad un marchio già affermato piuttosto che intraprendere un’attività commerciale in proprio in un punto vendita poco conosciuto con prodotti o servizi non altrettanto noti.

Federfranchising garantisce a livello nazionale ai Franchisor un’assistenza centralizzata specialistica sui diversi profili imprenditoriali connessi al contratto di franchising (aspetti contrattuali, modelli operativi, indagini conoscitive, formazione) e, a livello territoriale, ai Franchisee, attraverso le sedi territoriali della Confesercenti, un’assistenza tecnica di primissimo ordine in materia fiscale, tributaria, amministrativa, e finanziaria. In questo ambito, va ricordato il ruolo fondamentale che svolgono le sedi territoriali per quanto riguarda i servizi al credito alle imprese attraverso i Confidi.

Per partecipare scrivere a segreteria@cdvc.it o tel 0498698611

Info web

https://federfranchising.confesercenti.it/padova-apre-presso-confesercenti-

Foto articolo da comunicato stampa