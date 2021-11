Veronesi lascia la Fiera. Parte la ricerca del nuovo direttore generale con un annuncio online

Padova Hall Spa ha pubblicato sul proprio sito alla sezione «lavora con noi», l’annuncio per la ricerca del prossimo direttore generale della società. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 3 dicembre. Saluta tutti quindi Luca Veronesi.

Il mandato Veronesi

Il prossimo 31 dicembre infatti l’attuale direttore generale Luca Veronesi terminerà il proprio mandato. Il passaggio è stato annunciato ai collaboratori della società nel corso di una riunione con il direttore generale e con un messaggio inviato dal presidente Antonio Santocono. «Il direttore generale di Padova Hall, Luca Veronesi – ha scritto il presidente - inizierà a breve un nuovo ed importante capitolo della propria storia professionale. La sua decisione, frutto di scelte personali ponderate e dei positivi risultati raggiunti in Padova Hall che ci fanno traguardare la fine della prima fase del risanamento, è stata comunicata e condivisa con i soci per tempo. Il passaggio di consegne con il prossimo direttore, che individueremo con la procedura ad evidenza pubblica appena pubblicata, avverrà auspicabilmente entro la fine di quest’anno». «L’ultimo periodo della storia di Padova Hall, quello che ha visto da giugno 2019 Luca Veronesi nel ruolo di direttore generale, ha assunto i caratteri dell’eccezionalità – continua Santocono - e nemmeno la pandemia, con il conseguente stop alle manifestazioni fieristiche, ha fermato il perseguimento dell’obiettivo finale, quello di creare un quartiere fieristico polifunzionale rivolto al futuro e all’innovazione. La ormai vicina inaugurazione del nuovo Centro Congressi rappresenta, più di tante parole, la nuova vita che il nostro quartiere sta per imboccare: non più solo manifestazioni fieristiche ma anche Università, Competence Center, Arena della Musica e tante altre funzioni al servizio della città e del sistema imprenditoriale regionale. In questo percorso, il contributo di Luca Veronesi è stato prezioso, tenace, e ci ha condotti, non ultimo, a confortanti risultati di bilancio che si espliciteranno alla fine di questo 2021. Un motivo in più, non ci fossero di mezzo la stima e l’affetto personali, per dire grazie a Luca Veronesi e augurargli il meglio per il proprio futuro professionale».

«Esperienza indimenticabile»

Questo il commento del direttore generale Luca Veronesi: «Ringrazio il presidente Antonio Santocono, il sindaco di Padova Sergio Giordani e il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui per la fiducia ed il fortissimo sostegno con il quale hanno accompagnato il mio lavoro in questi due anni e mezzo. È stato veramente un piacere lavorare a supporto del presidente Santocono, un riferimento autorevole ed esperto, mai invadente ma sempre presente nei momenti più importanti. Allo stesso modo ringrazio tutti i colleghi di Padova Hall, le donne e gli uomini che, in un periodo delicatissimo e difficile, complicato anche dalla pandemia, mi hanno concretamente supportato durante questa prima fase del percorso di riposizionamento della Fiera di Padova. Come dimostrerà la chiusura del prossimo bilancio, grazie al contributo di ognuno, abbiamo compiuto importantissimi passi in avanti verso la strada del risanamento non solo economico, ma anche commerciale ed operativo. Ci sono quindi tutti i presupposti per proseguire verso la realizzazione del rivoluzionario progetto definito dai soci grazie ad una visione perfettamente coerente sia con il futuro del settore fieristico sia con quello della città di Padova. Per me si apre ora un nuovo ed entusiasmante capitolo professionale al di fuori del mercato fieristico, con il ruolo di direttore generale in un’importante società industriale: l’esperienza maturata in quasi vent’anni di attività in un settore variegato come quello fieristico, e ancor di più nella gestione di un progetto complesso ed innovativo come quello di Padova Hall, sono patrimoni preziosi che porterò con me in questa nuova sfida».