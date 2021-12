Via libera al claim etico di Gibus con FinDynamic

Gibus, player di riferimento nel settore Outdoor Design di alta gamma per gli ambiti Residenziale e HO.RE.CA, ha ricevuto la validazione, da parte dell’ente certificatore Bureau Veritas, del Claim Etico riguardante il programma di Dynamic Discounting Sostenibile sottoscritto con FinDynamic per effetto della partnership siglata un anno fa dalla fintech con il Gruppo Crédit Agricole Italia: «Gibus si impegna a sostenere finanziariamente almeno l’80% dei fornitori PMI italiani ricorrenti, rendendo disponibili al pagamento anticipato le fatture da questi emesse, a tassi di sconto inferiori rispetto alla media di mercato».

Claim

Con il nuovo claim etico, frutto della collaborazione con FinDynamic e Crédit Agricole FriulAdria, Gibus allarga ora il concept della sostenibilità anche a tutta la sua filiera, puntando sulla creazione di rapporti di fiducia e sostegno con i propri fornitori. «La filiera produttiva è uno degli asset di valore della nostra realtà nonché un punto di forza. Siamo convinti che l’approccio di filiera sia strategico per gestire al meglio la forte ripresa economica. In un contesto macroeconomico difficile riteniamo importante fare la nostra parte per sostenere il tessuto produttivo. Gibus è da sempre un punto di riferimento in ambito innovazione: innovazione orientata al prodotto e al mercato ma anche innovazione finanziaria e di processo» afferma Federico Bolcato, CFO di Gibus.

Fornari

«La partnership siglata a livello nazionale dal nostro Gruppo con FinDynamic ci ha permesso di mettere a disposizione della clientela la prima piattaforma integrata di Supply Chain Finance sostenibile dedicata alle filiere – ha dichiarato Luca Fornari, responsabile Area Imprese e Corporate di Crédit Agricole FriulAdria. In Veneto l’iniziativa ha trovato la sua prima applicazione nell’accordo di filiera con Gibus e poi con altre aziende del territorio che hanno potuto gestire digitalmente l’intero ciclo di fatturazione e ottimizzare la gestione del circolante offrendo ai propri fornitori il pagamento anticipato delle fatture».