Vigonza, un successo l'idea dello sportello Bandi

E’ positivo il bilancio dei primi quattro mesi di attività dello sportello Bandi, il servizio che è stato inaugurato a luglio, grazie all’accordo tra il Comune di Vigonza e Confartigianato Imprese Padova. «La sinergia tra l’amministrazione comunale e Confartigianato sta alla base del successo di questa iniziativa rivolta alle imprese del territorio, di cui andiamo molto fieri – spiega il sindaco di Vigonza, Innocente Marangon- .La visione di sistema è una modalità strategica del nostro operare. Fare impresa non può essere un fatto privato, soprattutto in momenti come questo, caratterizzati da grandi cambiamenti. Il nostro impegno è stare a fianco di chi promuove il lavoro e desidera migliorare ogni giorno».

Imprenditoria giovanile

Negli ultimi mesi, sono state tante le consulenze attivate attraverso il servizio: «Abbiamo soddisfatto le richieste di molti imprenditori della zona che si sono rivolti allo sportello per conoscere le opportunità legate ai bandi aperti – spiega il presidente mandamentale di Vigonza, Antonio Barbiero-. Il personale di Confartigianato ha aiutato l’utenza con puntuali informazioni e un aiuto in ogni fase dell’iter procedurale della pratica di richiesta di contributo». In particolare, lo sportello si è occupato del bando legato all’imprenditoria giovanile; presentazione bandi locali, regionali ed europei; pre-analisi gratuita sulla possibilità o meno per le aziende di accedere ai contributi; descrizione dell’idea progettuale e dell’investimento. La prossima data di apertura dello sportello bandi di Vigonza sarà il 10 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00, nella saletta Carabinieri presso il settore culturale Castello dei Da Peraga, in via Arrigoni 1.