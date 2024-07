Apre ad Abano Terme il nuovo ufficio del Centro per l'impiego

Sarà attivo a partire dal prossimo 25 luglio il nuovo “recapito” di Veneto Lavoro ad Abano Terme, un ufficio decentrato del Centro per l’impiego che consentirà di accedere a tutti i servizi erogati dalla rete dei servizi pubblici per l’impiego del Veneto.

Richiedere servizi e informazioni

Il servizio, frutto di una convenzione sottoscritta con l’Amministrazione comunale, consentirà ai cittadini residenti ad Abano Terme e nelle località limitrofe di ricevere informazioni e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro direttamente presso la Sala Comunale di Via Santuario 39, in località Monteortone, senza doversi necessariamente recare al Centro per l’impiego di Padova territorialmente competente.

Cosa possono fare i cittadini

Secondo quanto previsto dalla convenzione gli spazi sono concessi a titolo gratuito dal Comune, mentre Veneto Lavoro si occuperà della gestione del servizio mettendo a disposizione operatori qualificati del Centro per l’impiego di Padova per lo svolgimento delle attività previste nei confronti di persone e imprese. I cittadini potranno svolgere colloqui individuali, stipulare patti di servizio personalizzati, ricevere servizi di orientamento professionale, candidarsi alle offerte di lavoro disponibili sul territorio e ottenere voucher formativi, mentre le imprese riceveranno supporto nel reclutamento di personale e nell’adempimento degli obblighi previsti in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a una platea potenziale di circa 12.500 persone in età lavorativa (15-64 anni) residenti nel comune di Abano Terme, oltre a quelle residenti nei territori limitrofi serviti dal nuovo ufficio. Lo scorso anno i cittadini aponensi che hanno presentato una dichiarazione di immediata disponibilità (DID), entrando quindi in condizione di disoccupazione, sono stati quasi 700, di cui più della metà donne, mentre quelli complessivamente in carico al Centro per l’impiego sono attualmente circa 1.500.

L’apertura di un ufficio del Centro per l’impiego ad Abano Terme, sottolineano il Direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone e il Sindaco di Abano Terme Federico Barbierato, nasce anche dalla richiesta espressa dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali del territorio e potrà rappresentare un prezioso punto di contatto con i servizi pubblici per l’impiego sia per le imprese che ricercano personale o necessitano di servizi di supporto qualificato, sia per i cittadini alla ricerca di opportunità di formazione o lavoro.

Il nuovo recapito di Veneto Lavoro ad Abano Terme sarà aperto su appuntamento il lunedì dalle ore 07:30 alle ore 18:00 e il giovedì e venerdì dalle ore 07:30 alle ore 15:00, con un’interruzione estiva nel periodo compreso tra il 5 e il 30 agosto 2024.

Informazioni

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il Centro per l’impiego di Padova all’indirizzo email cpi.padova@venetolavoro.it o al numero unico 049 7448041.

