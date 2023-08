Il conservatorio di Padova cerca un collaboratore  

Nuove possibilità di lavoro al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova che indice un bando per assegnare un posto di “Collaboratore area III” nel settore amministrativo. Per l’individuazione del destinatario dell’incarico verrà stilata una graduatoria di merito di Istituto, con validità biennale, di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, nel suddetto profilo. Il contratto sarà a tempo determinato di durata annuale e prorogabile.

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione è necessario avere un’età non inferiore ai 18 anni (mentre non è previsto alcun limite massimo di età, salvo quelli generali per l’assunzione presso la pubblica amministrazione) ed essere in possesso di un diploma di laurea triennale nei settori indicati nel bando.

La “Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per titoli ed esami” dovrà pervenire al Conservatorio entro le ore 12.00 del 21 agosto 2023 secondo le modalità indicate nel bando (www.conservatoriopollini.it – sez. Albo online). La selezione consiste in una prova scritta e, per i candidati che l’avranno superata con un punteggio di almeno 24/40 (andrà poi aggiunta la valutazione dei titoli), in un colloquio. Le materie oggetto del concorso e gli argomenti del colloquio sono consultabili sul bando. La prova scritta avrà luogo martedì 19 settembre 2023 presso la sede del Conservatorio. La data del colloquio sarà resa nota tramite la sezione Albo online sul sito istituzionale almeno 20 giorni prima della data stabilita.