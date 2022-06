Tavolo aperto sul futuro dei dipendenti di Pittarosso, l'azienda rilancia e tutela i posti di lavoro

Si è tenuto oggi 27 giugno, convocato dall’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan e gestito dall’Unità di Crisi aziendali regionale con il supporto della Direzione Lavoro della Regione del Veneto, un tavolo relativo alla situazione del gruppo Pittarosso, che ha sede a Legnaro (Padova). Erano presenti al tavolo una rappresentanza del gruppo che, allo stato attuale, gestisce 154 punti vendita in Italia, di cui 23 in Veneto, insieme ai rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali regionali e territoriali della Filcyem Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. L’incontro ha avuto l’obiettivo di fare il punto della situazione con riguardo alla procedura di concordato preventivo in bianco che interessa attualmente il gruppo. Nello specifico, la rappresentanza aziendale ha informato i presenti che sta lavorando alla stesura di un piano industriale che prevede il rilancio delle attività del gruppo Pittarosso senza impatti negativi sull’occupazione attualmente in forza presso il gruppo che conta, complessivamente, 1.540 lavoratori a livello nazionale dei quali 293 in Veneto. Al fine di monitorare lo stato di avanzamento della situazione aziendale e della stesura del piano le parti hanno concordato che il tavolo tornerà a riunirsi il prossimo 5 agosto.