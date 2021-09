Nuovo tour delle botteghe storiche di Montagnana

Una passeggiata tra le bellezze di Montagnana, soffermandosi tra le sue botteghe storiche, preziosa testimonianza di antiche e solide tradizioni, ma anche specchio fedele di come nel tempo si sono evoluti il gusto e la moda. Questa volta il tour sarà alla scoperta prima di un Palazzo che ospita un rinomato hotel e un raffinato ristorante, poi di una cantina medievale che ha al suo interno un laboratorio di ottica. Ancora: i visitatori vedranno gioielli, gioielli e gioielli e infine approderanno in una merceria storica dalle mille e più risorse. L’itinerario nasce dalla collaborazione tra Distretto del Commercio di Montagnana, Fondazione Negozi Storici di Padova e Confesercenti, con l’obiettivo di valorizzare le botteghe storiche montagnanesi e promuovere le attività commerciali ed artigiane con un forte radicamento urbano. La visita guidata gratuita durerà circa tre ore (dalle 10 alle 13), prenotazione obbligatoria via mail ad info@alicemiguida.it