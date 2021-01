"Scuole aperte": incontri online per chi è interessato, prima dell'iscrizione, a conoscere le realtà comunali e statali

Dal 4 gennaio a 29 gennaio 2021 è possibile effettuare le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali e statali.

Informazioni

Per dare la possibilità ai genitori di conoscere le insegnanti, l’organizzazione e l’offerta educativa e didattica delle scuole, il Settore Servizi Scolastici ha organizzato, per tutte le scuole comunali, degli incontri online aperti a tutte le famiglie interessate all’iscrizione del proprio figlio, in sostituzione delle giornate di “Scuole Aperte” che quest’anno non si possono effettuare causa dell’emergenza sanitaria.

Gli incontri online

Il calendario e il link per accedere agli incontri sono reperibili nella pagina web dedicata. Si consiglia, ai genitori che intendono partecipare, di collegarsi all’ora esatta di inizio della riunione. Di seguito tutti gli appuntamenti nel dettaglio:

Per quanto riguarda le scuole statali, l’informazione su eventuali incontri è contenuta nei siti degli Istituti Comprensivi di riferimento delle scuole.