Carmignano, inaugurata la sede a basso impatto della ex scuola Mantegna

Taglio del nastro oggi 18 settembre per il rinnovato edificio ex Mantegna nella frazione di Boschi. «Un intervento di 360 mila euro che ci permette di offrire una nuova sede a diverse associazioni, ma anche di ridare un centro al quartiere e un luogo di aggregazione sociale». Presenti alla cerimonia, oltre agli amministratori del Comune, il vicesindaco reggente Eric Pasqualon, gli assessori Iside Cervato e Andrea Bombonati e il presidente del Consiglio comunale Francesca Maistrello. E poi Don Egidio Girolometto, che ha benedetto l’edificio, il senatore Antonio De Poli e moltissimi cittadini. Tra le associazioni, la Pro Loco, il coro Gam, gli Alpini, l’Aeronautica e i Bersaglieri.

L'amministrazione

«I lavori hanno permesso una completa riqualificazione energetica e l’adeguamento impiantistico dell’edificio, che rendono l’immobile sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico – puntualizzano gli amministratori – E’ stata realizzata una completa ridistribuzione interna dei locali, ricavando quattro sale per le associazioni, una sala polivalente, un locale tecnico-ripostiglio, e i servizi igienici. Abbiamo anche voluto ricavare un piccolo bar dove potranno ritrovarsi i giovani e gli anziani del quartiere, in un ambiente protetto».

I lavori

I lavori hanno compreso l’installazione di grandi finestre ad alta tenuta termica che garantiscono una forte luminosità, nuovi pavimenti e tutta l’impiantistica, la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a led, un nuovo cappotto esterno e l’installazione di nuovi serramenti che garantiranno forti risparmi energetici e un basso impatto. Adiacenti l’edificio sono in corso i lavori per realizzare al posto del vecchio campo da calcio una nuovissima struttura sportiva che va ad arricchire l’offerta di spazi dove praticare sport nel Comune di Carmignano di Brenta. Il costo dei lavori è di 360 mila euro, di cui 70 mila euro di contributo statale e l’opera dovrebbe essere pronta entro il 2021. Il campo sarà in erba sintetica e vengono predisposti i sottoservizi per poter realizzare con un secondo stralcio un edificio dedicato agli spogliatoi. Nel progetto anche la sistemazione dell’area antistante l’edificio per ospitare alcuni posti auto, un nuovo accesso sul lato sud della ex scuola e l’eliminazione della recinzione esistente tra scuola e campo da calcetto per avere un unico piano erboso.