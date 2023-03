Aumenta la Tari, nelle bollette dei padovani però incrementi al massimo di 15 euro

Aumenta la Tari anche a Padova. Oggi in commisisone consiliare verranno ufficializzate le nuove tariffe approvate martedì dalla giunta comunale, con un incremento di media del 3,63% per le utenze domestiche, mentre l'incremento medio delle utenze non domestiche è pari a 2,89%. Poi servirà il via libera del Consiglio comunale. L'incremento del Piano economico inanziario (tra anno 2022 e 2023 ) è pari al 1,9%. Nelle tasche dei padovani spariranno al massimo 15 euro in più all'anno (vedi tabelle)

Gli aumenti

A determinare i maggiori costi del Pef sono stati i 160 mila euro in più per il trattamento dei rifiuti, gli 800 mila di servizi di raccolta e spazzamento (aumento delle frequenze di alcune raccolte PaP all'Arcella, carta, plastica/lattine, vetro), l'incremento di servizi per ritiro ingombranti e verde,quello delle frequenze dello spazzamento, l'entrata a regime delle forme di pagamento della Tari via Rid e PagoPA, i 230mila euro di nuove iniziative spazzamento e nuovi cestini con raccolta differenziata, 450mila di costi di capitale e 200mila di copertura crediti inesigibili del passato.

Bressa

«Rispetto a un indice inflattivo intorno al 10% l'incremento della Tari è ridotto a cifre ben inferiori, con un aumento che è principalmente dovuto all'intensificazione di alcuni servizi necessari per la pulizia della città e il miglioramento delle performance per la raccolta differenziata - dice l'assessore ai tributi, Antonio Bressa - .La differenza rispetto al 2022 è di pochi euro per bolletta che si concentreranno solo nella rata di dicembre mentre le prossime due, a maggio e luglio, saranno inferiori rispetto all'ultima di dicembre. In un momento di crescita dei costi di tutte le utenze riusciamo a frenare gli aumenti per mettere a riparo i cittadini dai rincari pur investendo sul servizio. L'impegno è quello di fare sempre meglio riducendo il più possibile i costi e ottimizzando il servizio, d'altronde la città si posizione tra le medio grandi come la più virtuosa in Italia insieme a Verona in quanto a spesa pro-capite per i rifiuti». I dati a cui fa riferimento Bressa sono reperibili sul sito https://www.openpolis.it/i-comuni-che-spendono-meno-sono-quelli-che-riciclano-di-piu/

Ragona

«Parliamo di un aumento di pochi euro per padovano, in media, all’anno, un aumento che è inferiore all’inflazione nonostante un aumento dei servizi come gli spazzamenti nei quartieri - aggiunge l'assessore all'ambiente, Andrea Ragona - .Vogliamo continuare nella direzione di una città più pulita che aumenta sempre più la percentuale di raccolta differenziata»