Da giovedì 9 giugno entra in vigore l'orario estivo di bus e tram

Da giovedì 9 giugno entra in vigore del nuovo orario estivo di BusItalia Veneto, che durerà fino all'inizio dell'anno scolastico 2022-2023. L'azienda ha già divulgato alcune anticipazioni rispetto all'orario estivo dell'anno scorso quando eravamo ancora in piena pandemia. Il tram passerà ogni 8-9-10 minuti. Invariate le ultime corse notturne. Dal capolinea nord di Pontevigodarzere alle 00.15, mentre dal capolinea sud della Guizza alle 23.30. Linea 88 (Capolinea sud del tram-Carpanedo di Albignasego): le corse sono raddoppiate. Linea 12 (Stazione- Tencarola/ Selvazzano): potenziate le corse notturne. Mentre l'ultima corsa dalla stazione nella scorsa estate era alle 20.30, sull'onda della protesta di tanti cittadini di Selvazzano che arrivano in treno a Padova dopo le 20.30, specialmente da Venezia, nel nuovo orario estivo l'ultima corsa parte dalla ferrovia a mezzanotte. Linea 42 solo festivo: le corse passano da 9 a 19. Un bel passo in avanti che agevola non poco gli spostamenti dei clienti abituali di questa linea. Linee per Abano, Montegrottto, Torreglia, Luvigliano e Monteortone: più 20% delle corse. Una bella notizia sia per i cittadini dei paesi termali che si spostano anche per lavoro verso il capoluogo sia per i turisti che finalmente, dopo oltre due anni di crisi dovuta al Covid, sono tornati in massa a soggiornare negli alberghi locali.Per il resto BusItalia Veneto (79% Fs e 21% Aps Holding) ha confermato anche per tutta l'estate la nuova linea 21 per lo stadio ed il carcere Stazione-Ponterotto e le corse notturne attuali della linea 14 Stazione- Ospedale Civile- Ospedale Sant'Antonio- Voltabarozzo- Roncaglia- Ponte San Nicolò. Dal prossimo giovedì andrà in vigore anche l'orario estivo sempre di BusItalia delle corse extraurbane. Anche sulle linee provinciali sono previsti potenziamenti. Sia nei giorni feriali che nei festivi, in particolare di quelle dirette al mare di Sottomarina di Chioggia e di Jesolo Lido.