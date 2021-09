Oltre mille posti in più sui treni, il primo giorno di scuola utenza salita del 43%

1.156 posti in più grazie a corse treni e bus di rinforzo per le linee maggiormente frequentate e un’assistenza più attenta e capillare per tutti i viaggiatori. Questo l’impegno messo in atto da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per la ripresa delle scuole in Veneto. Sono 11 i bus messi a disposizione nelle stazioni di Treviso, Padova, Thiene, Feltre, Belluno e Lancenigo a supporto dei treni maggiormente utilizzati da studenti e pendolari. Inoltre, nella stazione di Venezia Mestre è stato previsto un treno di riserva pronto a partire in caso di necessità.

Biglietteria

Anche il servizio di customer care è stato implementato, garantendo desk informativi, aumento del personale di biglietteria e oltre 30 persone di Trenitalia a disposizione dei viaggiatori nelle stazioni di Castelfranco, Conegliano, Dueville, Lancenigo, Montebelluna, Padova, Treviso, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Verona e Vicenza. Su tutti i treni del Veneto questa mattina hanno viaggiato 29.230 persone, il 43,49% in più rispetto allo scorso lunedì 6 settembre, con una media di 179 viaggiatori per treno.