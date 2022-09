Trasporto pubblico, BusItalia anticipa l'orario invernale: da domenica corse più frequenti

Da domenica sono previste più corse del tram. Il servizio tornerà a pieno regime da lunedì 12 settembre con la riapertura delle scuole, ma in anticipo i passaggi passeranno da ogni 23 minuti alla mattina e ogni 18 minuti al pomeriggio a 13 minuti alla mattina e ogni 12 dopo pranzo. Anche le corse nei giorni feriali saranno più frequenti: non più un tram ogni 8-9 minuti, ma una corsa ogni 6-7 minuti. Come sostengono sia i delegati sindacali, ai quali è stata consegnata la bozza del nuovo orario, sia l'assessore comunale alla Mobilità, Andrea Ragona, sarà più o meno una fotocopia di quello che era in vigore nell'inverno 2021-2022 con la riconferma delle nuove linee 21 (Stazione - Montà via Stadio e Due Palazzi) e del 25 (Stazione - Area Nord della Zip). A differenza di quanto successo in altre città d'Italia a causa dei rincari del carburante - per esempio a Napoli e a Milano con Trenord - BusItalia Veneto non sembra avere alcuna intenzione di ritoccare i prezzi dei biglietti singoli e degli abbonamenti. Uno dei più richiesti anche in queste settimane è quello con validità annuale per gli studenti, che costa 225 euro.