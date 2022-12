Trenitalia winter experience 2022, mobilità più multimodale con nuovi viaggi verso le terme

Oltre 9mila collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in bus tra Italia ed Europa. Più corse nche verso le terme euganee. Il Polo Passeggeri del Gruppo FS composto da Trenitalia (capogruppo di settore), Busitalia e Ferrovie del Sud Est, unisce grandi, medie e piccole città con collegamenti sempre più capillari, per viaggiare insieme all’insegna dell’intermodalità e del rispetto dell’ambiente. Oggi 1 dicembre a Milano Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha presentato la Winter Experience 2022: la nuova offerta invernale, al via da domenica 11 dicembre, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

Treni

Tra gli oltre 6.000 treni al giorno del Regionale si evidenziano più servizi in Piemonte, Trentino - Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia, Marche, Lazio e Abruzzo, Campania e Puglia. In Veneto aumenta l’offerta verso Milano: due nuovi Frecciarossa fra Venezia e il capoluogo lombardo e, a partire dalla primavera 2023, quattro nuovi collegamenti quotidiani Malpensa - Milano - Venezia. Prosegue l’impegno del Regionale per accompagnare i passeggeri dove il treno non arriva. Sono, infatti, confermati i servizi treni+bus Alleghe Link e Cortina Link che consentono di raggiungere alcune delle principali località turistiche e sciistiche del Veneto.

BusItalia

Novità anche per Busitalia Veneto, continua il consistente piano di rinnovo della flotta: si prevede l’immissione di ulteriori 39 autobus tra cui i nuovi bus elettrici che si andranno ad aggiungere agli attuali 8 già in uso a Padova. Ulteriori novità integrate anche a supporto della domanda turistica. Due nuovi Link in collaborazione con Trenitalia entro primavera: con Terme Euganee e aeroporto di Treviso che si aggiungono al Chioggia Link. Migliorerà l’informazione sul servizio grazie all’installazione di 173 paline elettroniche nelle principali fermate di Padova.

Mercatini di Natale

Sempre più facile raggiungere i mercatini di Natale in treno, grazie alla vasta gamma di collegamenti offerti quotidianamente. Dopo i treni Rock e Pop, a breve sui binari effettuerà i primi collegamenti anche il Blues, il treno ibrido del Regionale pensato per tutti, anche per i più piccoli, con un'area kids totalmente dedicata a loro. L’offerta del Polo Passeggeri è arricchita ulteriormente dagli oltre 13.600 collegamenti quotidiani di Busitalia e Ferrovie del Sud Est.