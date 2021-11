A4 e A13, chiuse alcune uscite la notte tra il 9 e il 10 novembre

Per lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Ceresone Grande, in A4 tra i caselli Grisignano e Padova Ovest (dal Km 345+000 al km 345+500), in carreggiata Est (direzione Venezia) si viaggerà su due corsie ridotte di marcia dalle ore 21 di domani martedì 9 novembre alle 6 di mercoledì 10 novembre. Sulla A13 Bologna-Padova, invece, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, in orario notturno, dalle 22 di martedì 9 alle 6 di mercoledì 10 novembre, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova, e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova sud.