Lavori in corso in tutta Padova, ecco le chiusure provvisiore e le modifiche sulla viabilità

Fino ad ottobre sono diversi i cantieri in città, soprattutto per intervenire sulla pavimentazione, che costringeranno a qualche disagio

Ecco le chiusure temporanee e i provvedimenti di viabilità previsti per le prossime settimane

Duomo

Per un intervento di sistemazione della pavimentazione stradale in materiale lapideo in via Dietro Duomo, è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare della via da domani, giovedì 9 settembre a venerdì 10. Invariati il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private

Ca' Rasi

Per un intervento urgente di ripresa spondale dello scolo Menona Alta, ci sarà una chiusura temporanea al traffico veicolare in via Ca’ Rasi, tratto compreso tra i numeri civici 1/N e 1/P fino a venerdì 24 settembre. Invariati il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.

Metauro

Per un intervento di sostituzione della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Metauro, da lunedì 20 a venerdì 29 settembre, con istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Metauro, ambo i lati, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private

Astico

Per un intervento di sostituzione della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Astico, tratto compreso tra via Leogra e via Talvera, da lunedì 13 settembre a venerdì 8 ottobre, con istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Astico, tratto compreso tra via Leogra e via Talvera, ambo i lati, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.