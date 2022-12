Via i semafori: arrivano 3 nuove rotatorie in città, due in via Armistizio e una a Camin

Entro un anno ci saranno tre nuove rotatorie in città. Ce ne saranno due in via Armistizio e una a Camin sul ponte San Gregorio, per rendere più sicuro un incrocio molto pericoloso. I due rondò in via Armistizio serviranno a gestire meglio l'ingresso in tangenziale ovest e saranno realizzati all'altezza dell'entrata e dell'uscita nei due punti oggi gestiti dai semafori agli incroci con corso Boston. La terza invece verrà realizzata alla fine del lungargine Rovetta, all'incrocio con via Vigonovese. In tutti e tre gli incorci verranno rimossi gli impianti semaforici. «Lo avevamo promesso ai residenti in occasione di un incontro pubblico - spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi - E ora siamo pronti con la progettazione. Un'opera, nel suo complesso, importante, che interessa due ambiti di intervento per rendere più scorrevole e sicuro il traffico, per snellire e migliorare l'accessibilità, il decoro urbano e per aumentare, nel contempo, spazi protetti per pedoni e ciclisti. Le due rotatorie, accompagnate da nuova illuminazione a led, sono finalizzate a ridurre la pressione di manovre su due nodi di traffico che risultano interessati da alta incidentalità. Con questa soluzione possiamo gestire, in sicurezza, gli incroci riducendo la velocità di circolazione e rendendo più costante e moderato il deflusso del traffico. Il nostro obiettivo è quello di trovare soluzioni per garantire accessibilità, a tutti, e sicurezza stradale nei nostri quartieri. Con le rotatorie moderiamo il traffico e riqualifichiamo, nel contempo, le strutture viarie esistenti». E' arrivato l'ok al progetto definitivo e soprattutto la metà dei fondi dalla Regione. In tutto serviranno 700 mila euro.