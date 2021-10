Lavori alla rete idrica, domenica sarà chiusa al traffico via Plebiscito

Dalle 6.30 alle 20 divieto di circolazione alle auto in direzione sud nel tratto compreso tra via C. Callegari e via T. Vecellio

Per lavori alla rete idrica di AcegasApsAmga, domenica 10 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 20, via Plebiscito 1866, corsia in direzione sud nel tratto compreso tra via C. Callegari e via T. Vecellio, sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare, con deviazioni alla regolare circolazione. La circolazione stradale con direzione Stanga sarà deviata presso via C. Callegari, via Saetta, via Pierobon e via Viotti, con apposita cartellonista e moviere in loco (si veda anche la mappa allegata sotto). Nel periodo sarà sempre garantito il traffico pedonale, l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso.

La mappa dell'area del cantiere