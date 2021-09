Zaia: «Ok al ripristino del ponte sul Brenta. Serve lavoro veloce e di qualità»

Si avviano alla soluzione i problemi di carattere statico emersi dalle indagini preliminari effettuati sul ponte di Curtarolo, posto sulla SP 47, in corrispondenza dell’attraversamento con il fiume Brenta sul confine tra i comuni di Curtarolo e Piazzola sul Brenta. «Con un iter appropriato, nel rispetto della normativa vigente – annuncia il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - Veneto Strade oggi ha aggiudicato l’appalto per il rifacimento del ponte per un importo di 2 milioni 800 mila euro, grazie anche all’intervento della Provincia di Padova e del Commissario Vaia, un intervento estremamente significativo per il quale è stato fatto un ottimo lavoro, sia dal punto di vista della qualità del progetto, sia per la velocità del tutto. In tempi celeri – aggiunge il Governatore - verrà risolta una situazione che creava grossi problemi ad un sistema di viabilità di importanza strategica per la fruibilità della dorsale principale della statale Valsugana»

L'intervento

L’intervento di rifacimento e riqualificazione del ponte di Curtarolo posto sulla Sp 47, in corrispondenza dell’attraversamento con il fiume Brenta sul confine tra i comuni di Curtarolo e Piazzola sul Brenta, si è reso indispensabile anche a seguito di quanto emerso dalle indagini preliminari effettuate su aspetti di carattere statico. Si è convenuto di eseguire una progettazione di un intervento che garantisca l’adeguamento dell’infrastruttura viaria ai carichi e flussi di traffico odierni, ovvero alla normativa vigente, in considerazione della funzione di opera strategica all’interno del sistema viario provinciale. La soluzione individuata prevede il completo rifacimento con adeguamento strutturale e dimensionale dell’impalcato del “ponte storico”, tale da consentire la realizzazione di un’unica carreggiata, con due corsie a doppio senso di marcia. Il cronoprogramma prevede un tempo di realizzazione pari ad un anno.