Il parco Frassanelle inaugura la stagione 2023, domenica dalle 10.00 taglio del nastro

Grande festa di inaugurazione della stagione 2023 al Parco Frassanelle domenica 26 marzo in concomitanza con la Giornata Dei Colli Veneti 2023. Alle 10.00 apertura del Parco con cerimonia di taglio del nastro, a partire dalle ore 10.30 con la presenza della contessa Francesca Papafava e il vicesindaco di Rovolon, Mattia Montemezzo; alle 11.00 grande brindisi di benvenuto offerto ai presenti dall'Azienda Agricola Valle Madonnina. A seguire l'associazione Colli Tour presenterà la Golden Experience. Vista del parco con una guida naturalistica, a seguire visita delle grotte accolti da due figuranti abbigliati in stile fine '800 (proprio gli anni in cui sono state ideate e costruite le grotte). Infine sarà possibile scoprire la storia della grande villa posta al centro del parco accompagnati dalla presenza straordinaria ed esclusiva della contessa Francesca Papafava. A fine tour è prevista una gustosissima degustazione a km zero curata dell’azienda agricola “Valle Madonnina”. L’esperienza si vivrà a gruppi con partenze scaglionate nei seguenti orari: 10.00, 11.15, 14.00 o 15.15 (la prenotazione è obbligatoria; costo della Golden Experience: adulti euro 23, ragazzi 10 euro, sotto i 3 anni gratuito senza degustazione). E se domenica non voglio partecipare alla Golden Experience? Le possibilità di divertimento al Parco non mancano: 60 ettari di verde dove giocare o rilassarsi. Tutto il giorno laboratorio di pittura, passeggiate sui pony (entrambi a pagamento), storie 'kamishibay', paracadute ludico e giochi a squadre (gratuiti). Orari PARCO: dalle 10 al tramonto GROTTE: dalle 10:30 alle 17:30 con ultimo ingresso alle 17:00 VILLA: eccezionalmente per questa data le visite guidate al Parco, alle Grotte ed alla Villa vengono svolti sono in collaborazione con l’ass. In Colli Tour - Golden Experience. Biglietti Biglietti a partire da 7 euro (prezzo solo on-line) su www.frassanelle.it Biglietti on-site all'ingresso del parco disponibili con maggiorazione Per info e prenotazioni: whatsapp 3314249860, info@frassanelle.it Laboratori di Pittura: costo supplementare a partire da € 8,00 sul biglietto di ingresso | Prenotazione consigliata, Roberto “Sorseggiare la pittura” cell. 347 9760182 Passeggiata sui Pony: Adatto ai bambini a partire dai 3 anni in sù. Orario attività: dalle 11 alle 16:30. Modalità di partecipazione: iscrizioni in loco il giorno stesso, Giovanni cell. 333 2003987. Costo : € 10 supplementare al biglietto di ingresso. Giochi a squadre, paracadute ludico e storie kamishibai con ass. Magica Malù. Adatto ai bambini a partire dai 3 anni in sù. Orario attività: dalle 10:00 alle 17:30. Non serve la prenotazione. Attività gratuita.