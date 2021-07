A14, ancora chiusure notturne sul tratto Padova-Bologna

Fino a venerdì non si potrà utilizzare in entrata il casello di Padova Sud e in uscita per chi arriva dalla Torino-Trieste

Ancora chiusure per lavori e cantieri sulla A14. Da questa notte e fino a venerdì ci saranno degli sbarramenti notturni dalle 22 alle 6 del mattino sul tratto che collega Padova a Bologna.

I provvedimenti

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Padova sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 luglio

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 luglio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee.