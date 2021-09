Quasi 20mila viaggi grazie al Bonus Taxi. Servizio prorogato fino a novembre

L'iniziativa a favore delle persone disagiate è stata recentemente prolungato e prevede sconti per le tratte padovane in taxi, in modo da una delle categorie più colpite dalla pandemia e nello stesso tempo chi non può permettersi i costi pre Covid

Il Bonus Taxi tira e nei primi 6 mesi ne sono già stati erogati quasi 19mila. L'iniziativa a favore delle persone disagiate è stata recentemente prorogata al 30 novembre e prevede sconti per le tratte padovane in taxi, in modo da una delle categorie più colpite dalla pandemia e nello stesso tempo chi non può permettersi i costi pre Covid.

I numeri

Sono 2050 le persone che l'hanno utilizzata, per un totale di 18521 bonus erogati. Bonus che sono erogati ad una vasta platea di utenti, che vanno dagli over 65 anni, alle donne in stato di gravidanza o che si devono muovere tra le ore 18 e le 6 del mattino. E' riconosciuto sotto forma di voucher e copre il 50% della spesa sostenuta e comunque non più di 20 euro per ciascun viaggio. Da marzo, quando è stato attivato il servizio, i bonus sono via via cresciuti. Si va dai 453 del primo mese ai 4140 di agosto, con un picco a luglio di 4615.

Statistiche bonus taxi, primi 6 mesi di utilizzo.

Buoni utilizzati a Agosto: 4140

Buoni utilizzati a Luglio: 4615

Buoni utilizzati a Giugno: 4542

Buoni utilizzati a Maggio: 3303

Buoni utilizzati ad Aprile: 1468

Buoni utilizzati a Marzo: 453

Iscritti attuali: 2050 (+158 dal 12/08 )

Risorse attualmente impiegate: 125.000 euro

Bressa e Nalin

L'assessore al commercio e alle attività produttive, Antonio Bressa: «Sono 18.521 i bonus Taxi erogati dal Comune di Padova in collaborazione con Radio Taxi nei primi sei mesi di utilizzo, da marzo ad agosto. Un numero che rappresenta un ottimo risultato e che corrisponde già a 125.000€ di risorse messe a disposizione dei cittadini beneficiari. Si tratta infatti di un aiuto concreto per la mobilità delle persone più in difficoltà, che possono viaggiare a metà prezzo, e per la ripartenza del settore, secondo la doppia valenza che questo progetto ha avuto fin dall’inizio. Ora, con la platea dei beneficiari ancora più estesa, e la proroga delle richieste fino al 30 novembre, confidiamo che questi numeri possano continuare a crescere e coinvolgere sempre più cittadini. Il bonus è facile da usare perché bastano pochi click o una telefonata per ottenere i codici da comunicare dentro il taxi. Sfruttiamo al massimo questo strumento». «È uno strumento che aiuta la mobilità delle persone padovane a partire da quelle più fragili e sole» aggiunge l'assessora al sociale, Marta Nalin «quelle che non hanno un'auto propria e che si devono spostare in orari in cui i mezzi pubblici faticano ad arrivare. Lo Stato consente ai comuni di scegliere i requisiti per accedervi e il comune di padova ha deciso di allargare la platea dei beneficiari per consentire a più persone possibile di usufruire di questa opportunità. Questa scelta si è rivelata giusta».

Chi può chiederlo

La domanda per usufruire del bonus può ancora essere presentata fino al prossimo 30 novembre. I requisiti di accesso stabiliti dal Comune di Padova sono i seguenti:

-residenza nel Comune di Padova

-età maggiore di 65 anni

-essere fisicamente impediti o a mobilità ridotta o con patologie accertate o avere necessità di spostarsi per esigenze sanitarie quali visite mediche o visite a parenti ospedalizzati

-donne in stato di gravidanza

-donne che devono spostarsi nella fascia oraria dalle 18.00 alle 6.00 del mattino

-personale della scuola di ogni ordine e grado

-personale sanitario operante in strutture sanitarie o sociosanitarie

-persone che devono visitare in carcere i familiari

-persone affette da malattie rare

-persone nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente che svolge attività lavorativa in uno dei settori i cui codici ATECO siano stati o sono soggetti a limitazioni per effetto dei provvedimenti assunti volti al contenimento della diffusione del Covid 19

-titolari di REM o Reddito di Cittadinanza

-soggetti con almeno un componente del nucleo familiare maggiorenne disoccupato (titolare di Naspi) oppure in cassa integrazione

-persone con un indicatore ISEE ordinario o corrente non superiore a 20.000 euro