AcegasApsAmga rafforza gli orari dello sportello Tari

Dal lunedì 4 ottobre cambia l’apertura dello sportello Tari. Per assicurare un servizio più efficiente e funzionale alla domanda, lo sportello di via Corrado dedicato alla tassa sui rifiuti, cambierà giorni e orari di apertura. L’accesso sarà consentito con mascherina e appuntamento. Sempre disponibili i canali di contatto a distanza.

Nuovi orari

Lunedi e Mercoledì, dalle 08.30 alle 13 e dalle 14 alle 16; Venerdì, dalle 08.30 alle 12.30. Al fine di continuare a tutelare la salute di dipendenti e cittadini, garantendo nel modo migliore possibile il rispetto di tutte le misure precauzionali, i clienti potranno accedere indossando la mascherina e soltanto previo appuntamento.

Come riservare il proprio appuntamento

Per prenotare il proprio appuntamento, è sufficiente telefonare al Servizio Clienti, al numero verde 800 955 988, gratuito da rete fissa e mobile, da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Modalità di accesso

Per evitare assembramenti all’esterno dei locali, AcegasApsAmga invita i clienti a recarsi allo sportello con al massimo 5 minuti d’anticipo rispetto all’orario d’appuntamento. In loco, saranno opportunamente evidenziati i percorsi da seguire, con personale dedicato all’accoglienza dei clienti e alla verifica del rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Le postazioni adibite al contatto con i clienti saranno opportunamente collocate, in modo da mantenere sempre idonea distanza tra le persone.

Sempre disponibili i canali di contatto a distanza

AcegasApsAmga ricorda ai propri clienti di preferire i canali di contatto telefonici e online. Il Servizio Clienti è disponibile per richiedere informazioni e svolgere la maggior parte delle pratiche - ivi incluse quelle contrattuali. Sul sito della Multiutility è possibile reperire la modulistica e gli approfondimenti per finalizzare le richieste. E’ inoltre disponibile la mail: tari@cert.acegasapsamga.it, utilizzabile da qualsiasi indirizzo di posta elettronica, anche non certificata.