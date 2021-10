Domenica via San Massimo sarà chiusa al traffico

Domenica 3 ottobre è prevista la chiusura al traffico di via San Massimo a causa di lavori alla rete idrica. Dalle 7.30 alle 19, via San Massimo, nel tratto compreso tra via A. Cornaro e via G.Orus, sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare, con deviazioni al regolare senso di circolazione. Nel periodo, la circolazione sarà regolamentata da un moviere all’incrocio Ognissanti-Orus e sarà prevista l’inversione dell’attuale senso unico di circolazione di via G.Orus, nel tratto compreso tra via G.B. Tiepolo e via Ognissanti, con questa nuova direzione di marcia. Per lo stesso periodo, inoltre, sarà sospesa temporaneamente la corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico in via G. B.Belzoni. Nel periodo sarà sempre garantito il traffico pedonale e l’accesso ai residenti.