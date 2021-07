Granze, l'Infiorata di Santa Cristina sul francobollo delle Poste

Domenica 18 luglio verrà attivato un servizio filatelico temporaneo con la cartolina dedicata all’evento. In quella occasione sarà possibile infatti timbrare con l’annullo speciale le cartoline

Granze è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Veneto per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. In occasione dell’Infiorata di Santa Cristina domenica 18 luglio verrà attivato un servizio filatelico temporaneo con la cartolina dedicata all’evento.

In quella occasione sarà possibile infatti timbrare con l’annullo speciale le cartoline. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo sportello filatelico dell’Ufficio postale di Padova (Poste Centrali). L’iniziativa di Granze è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019 a Roma