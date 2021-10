Arriva il Giro del Veneto, divieti e stop per le auto in Prato della Valle

Mercoledì 13 ottobre si svolgerà la gara ciclistica per professionisti Giro del Veneto con partenza da Cittadella e arrivo a Padova, in Prato della Valle, nel pomeriggio. Per questa ragione il Comune di Padova ha predisposto, con apposita ordinanza, alcuni divieti e modifiche alla circolazione qui elencate

Le chiusure

Chiusura temporanea al traffico veicolare, nei rispettivi tratti interessati dal transito della carovana ciclistica e per il tempo strettamente necessario, in: via Romana Aponense, via Armistizio, via Vittorio Veneto, ponte Scaricatore, ponte Del Sostegno, via Goito, via Cernaia, via Pasquale Paoli, via Alberto Cavalletto, mercoledì 13/10/2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Chiusura temporanea al traffico veicolare, mercoledì 13/10/2021, in: Prato della Valle, corsie veicolari sul lato sud comprese fra corso Vittorio Emanuele II e via Cavazzana, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via A. Mario e Prato della Valle (eccetto residenti e accesso alle proprietà private), dalle ore 8.30 alle ore 19.00, Prato della Valle, area di intersezione con via A. Cavalletto e corso Vittorio Emanuele II, dalle ore 15.00 alle 16.45.

Altri provvedimenti

Inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Alberto Mario, con la nuova direzione di marcia da corso Vittorio Emanuele II a via G. Carduccidalle ore 13.00 alle ore 16.45. Istituzione temporanea del doppio senso di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.00, in: via Giosuè Carducci, tratto compreso tra via A. Mario e Prato della Valle, via Cinquantottesimo Fanteria. Chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle, dalle ore 14.00 di martedì 12/10/2021 alle ore 19.00 di mercoledì 13/10/2021. Nelle stesse aree sarà divieto di sosta. Sospensione temporanea anche del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della Valle

Tram

Prevista anche la sospensione del servizio tranviario nel tratto di Prato della Valle, con fermate ultime incorso Vittorio Emanuele II e Riviera Del Businello, dalle ore 15.00 alle ore 16.45.