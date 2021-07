Raccolta differenziata in Piazza delle Erbe, al via la manutenzione delle isole interrate

A partire da lunedì 2 agosto, le isole ecologiche interrate collocate in Piazza delle Erbe non saranno disponibili causa lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi, inizialmente previsti per i primi di luglio ma posticipati ad agosto per contenere i disagi, continueranno fino a settembre. Scusandosi per i possibili disagi arrecati, AcegasApsAmga informa che nel periodo di manutenzione straordinaria il servizio di raccolta differenziata sarà comunque garantito con mezzi fuori terra. Il conferimento dei rifiuti potrà, infatti, essere effettuato presso via Squarcione (a fianco di Palazzo della Ragione) utilizzando due press container, che saranno posizionati per la raccolta del rifiuto organico e degli imballaggi di plastica. In loco saranno presenti operatori specializzati che saranno a disposizione per informare sulla soluzione alternativa e indirizzare il corretto conferimento dei materiali.

La campagna informativa

Al fine di avvisare preventivamente cittadini e commercianti della zona riguardo l’avvio dei lavori, in accordo con il Comune di Padova, AcegasApsAmga ha già avviato una specifica campagna informativa attraverso la distribuzione di volantini e il posizionamento in loco di una piantana esplicativa, nell’ottica di realizzare una informazione il più mirata e contestualizzata possibile.