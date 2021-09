Per lavori di rifacimento pavimentazione, in A4 in direzione Milano (careggiata ovest) tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest (dal km 356+700 al Km 356+800), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 di martedì 14 settembre alle ore 6.00 di mercoledì 15 settembre 2021.