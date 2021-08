Borgomagno, da oggi chiude (provvisoriamente) la ciclabile

Da oggi chiude la corsia del tram sul cavalcavia Borgomagno per permettere i lavori di manutenzione sulla rotaia. Uno stop consueto, come ogni estate, anche se quest'anno il cantiere dovrà convivere con i lavori in corso sotto il cavalcavia sull'altra corsia per le auto. A partire da oggi e fino alle 18 di giovedì, Aps interverrà per sostituire alcune parti della rotaia del tram nel tratto che va da piazzale della Stazione fino al cavalcavia. Una zona “rossa” finita nelle ultime settimane sotto la lente d'ingrandimento dopo i due deragliament a distanza di 7 giorni. Da domani invece sarà chiusa anche la pista ciclabile del cavalcavia dal lato della stazione che da viale Codalunga porta all'Arcella sarà chiusa al traffico. Per permettere il passaggio delle biciclette resterà aperta la pista ciclabile dall'altro lato del cavalcavia, utilizzabile in entrambi i sensi di marcia. Lavori che vanno ad aggiungersi a quelli tradizionali e previsti ogni estate per la manutenzione iniziati il 19 luglio scorso e che finiranno il 14 agosto. Per garantire il servizio di trasporto pubblico dalla stazione al capolinea nord, nella fascia oraria successiva alle 20.15 e alla domenica, sono stati messi a disposizione degli autobus sostitutivi.