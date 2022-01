Ponte San Nicolò, in consegna i calendari del porta a porta di AcegasApsAmga

In questi giorni gli operatori di AcegasApsAmga stanno effettuando la distribuzione domiciliare dei nuovi calendari 2022 della raccolta rifiuti porta a porta nel Comune di Ponte San Nicolò. Da quest’anno il calendario si presenta in due versioni: uno per la Zona A (area Nord del territorio) e uno per la Zona B (area Sud). A seconda della zona di appartenenza, i cittadini troveranno nelle cassette postali delle loro abitazioni il nuovo calendario, con tutte le informazioni utili per effettuare una raccolta differenziata corretta e di qualità. I calendari 2022, sono stati rinnovati nei contenuti rispetto alle versioni precedenti, per essere più vicini alle esigenze dei cittadini con indicazioni maggiormente puntuali e interessanti.

Il territorio suddiviso in due zone di raccolta

Per fornire ai cittadini un servizio migliore e per favorire una maggiore presenza degli operatori sul territorio, in accordo con l’amministrazione comunale, da quest’anno il Comune di Ponte San Nicolò è stato suddiviso in due diverse aree di raccolta: zona A (area Nord) e zona B (area Sud). Le due zone si differenziano nei giorni di raccolta, soprattutto per agevolare un miglior presidio delle frazioni relative a carta/cartone, plastica/lattine e vetro. Quest’ultimo, ad esempio, nella zona A viene raccolto il terzo giovedì del mese, mentre nella zona B il quarto giovedì del mese.

Disponibili anche in digitale

I calendari sono disponibili anche in modalità elettronica/virtuale attraverso le seguenti piattaforme: Sito web AcegasApsAmga (scaricabile in formato .pdf), App Il Rifiutologo (consultabile da smartphone tablet), Skill di Alexa (piattaforma software del personal assistant Amazon Echo). Andando sul sito internet www.acegasapsamga.it, nella sezione Ambiente-Ponte San Nicolò, è sempre possibile consultare i calendari e ottenere informazioni real-time sui servizi ambientali dell’Azienda. Grazie alla App Il Rifiutologo, oltre a inviare segnalazioni e avere indicazioni sul corretto conferimento per ogni rifiuto, è possibile anche conoscere quali contenitori esporre nei diversi giorni, impostando anche apposite alert di notifica per non dimenticarsi mai di provvedere. Da qualche mese, le funzioni de Il Rifiutologo sono disponibili anche come skill di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Si ricorda che per qualsiasi dubbio e/o segnalazione, è comunque possibile rivolgersi al Servizio Clienti Ambiente al numero verde 800.955.988 attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.