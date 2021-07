Inizia la distribuzione gratuita dei prodotti antizanzare

Per rendere maggiormente efficaci i trattamenti contro le zanzare e le larve effettuati nelle aree pubbliche, l’amministrazione comunale, dal 2 agosto al 30 settembre, e comunque fino ad esaurimento scorte, metterà a disposizione gratuitamente dei campioni di prodotto larvicida antizanzare.

Dove ritirare il prodotto

E' possibile ritirare il prodotto larvicida nelle seguenti sedi:

Settore Ambiente e Territorio, via Sarpi, 2 (piano II) - mappa, previo appuntamento telefonico al numero 049 8204821, il martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 13:00;

Informambiente, via dei Salici, 35 (entrata da via dell'Orna) - mappa, previo appuntamento telefonico al numero 049 8205021, da martedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00. Gli uffici sono chiusi al pubblico dal 9 al 23 agosto;

Urp - Ufficio per le relazioni con il pubblico, via Oberdan, 1 - mappa, previo appuntamento telefonico al numero 049 8205572, da lunedì a venerdì, dalle ore 8:45 alle 13:00, martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 17:00;

Sedi di Quartiere

Quartiere 1 Centro, piazza Capitaniato, 19 (piano terra) - mappa, telefono 049 8205752,

Quartiere 2 Nord, via Curzola, 15 - mappa, telefono 049 8206710,

Quartiere 3 Est, via Boccaccio, 80 - mappa, telefono 049 8204206,

Quartiere 4 Sud-Est, via Guasti, 12/c - mappa, telefono 049 8205076,

Quartiere 5 Sud-Ovest, piazza Napoli, 40 - mappa, telefono 049 8205048,

Quartiere 6 Ovest, via Dal Piaz, 3 - mappa, telefono 049 8205065.

Orari e modalità di ritiro nei Quartieri

Su appuntamento da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, senza appuntamento solo nei Quartieri 2, 4 e 5, il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto, in compresse o liquido, deve essere utilizzato secondo le quantità e le modalità descritte in etichetta. Entrambe le tipologie vanno inserite all’interno di caditoie/tombini/griglie/pozzetti presenti nelle proprietà private nelle quali si raccolga acqua piovana. Il prodotto in compresse è a base di principio attivo Pyriproxifen, un regolatore di crescita che impedisce lo sviluppo della larva di zanzare in adulto. Va utilizzato inserendo 1 compressa all’interno di ogni caditoia, il trattamento va ripetuto ogni 2-3 settimane e dopo forti ed abbondanti acquazzoni fino a fine settembre/metà ottobre. Il prodotto liquido è a base di Polidimetilsiloxano che, formando un film superficiale, impedisce lo sviluppo della larva per mancanza di ossigeno. Va utilizzato nella dose di 40 gocce per caditoia, il trattamento va ripetuto ogni 2-3 settimane e dopo forti ed abbondanti acquazzoni, fino a fine settembre/metà ottobre.