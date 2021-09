Lavori alla rete idrica, 300 utenze di Chiesanuova senz'acqua per 6 ore

Giovedì è prevista la sospensione tra le 10 e le 16 circa per alcuni interventi urgenti previsti da AcegasApsAmga. Non sarà garantita la fornitura d’acqua nelle vie Cave, Tazzoli, Tartaglia, Bersanti, Guglielmotti, Agnesi e Spallanzani

Per consentire lo svolgimento di lavori programmati sulla rete idrica, giovedì 23 settembre nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 16:00, non sarà garantita la regolare fornitura d’acqua per circa 300 utenze presenti nelle seguenti strade in zona Chiesanuova:

Le vie

via delle Cave, dal civico 1 al civico 23, e dal civico 2 al civico 42,

via Tazzoli,

via Tartaglia,

via Barsanti,

via Guglielmotti,

via Agnesi,

via Spallanzani,

Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’intervento, a partire da, ieri, lunedì 20 settembre, è stata attivata nella zona la distribuzione di avvisi informativi. Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida.