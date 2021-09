Albignasego, riapre il gioiello naturalistico alla ex Polveriera

Riapre al pubblico la riserva naturale dell’ex polveriera ad Albignasego. Ogni sabato e domenica dal 25 settembre al 31 ottobre, l’associazione Legambiente Pratiarcati che ha in gestione l’oasi comunale situata in via Mameli, organizza delle visite accompagnate. Si accede previa prenotazione via Whatsapp al numero 338 9358588 ed esibizione del Green Pass. L’ingresso è previsto alle ore 9, dopodiché i volontari accompagneranno i visitatori lungo il percorso naturalistico (la passeggiata durerà fino alle 10.30), dove non sono ammessi cani per preservare l’equilibrio faunistico dell’area. Legambiente Pratiarcati organizzerà anche incontri di divulgazione e laboratori tematici per ragazzi e adulti, mentre le visite guidate saranno limitate a precisi mesi dell’anno, nel rispetto dei periodi di nidificazione.

Giacinti

«Orgoglioso di aver contribuito, qualche anno fa, nella mia prima esperienza amministrativa, a far acquisire l’area al patrimonio comunale» dichiara il sindaco Filippo Giacinti, «sottraendola a progetti che la volevano trasformare in una discarica o nel parcheggio della zona artigianale. Negli anni, un passo alla volta, è stata valorizzata grazie a importanti investimenti che hanno portato anche alla ristrutturazione della casa del custode, che ora potrà essere utilizzata come centro di educazione ambientale e di recupero della fauna selvatica. Questo lungo percorso di tutela ambientale l’ha portata ad essere ricompresa nelle aree a valenza paesaggistica della Regione Veneto e poi a divenire “Riserva naturale”».

La storia

L’oasi naturalistica, già di proprietà del ministero della Difesa, è stata utilizzata fino alla fine della seconda guerra mondiale come deposito di munizioni, per poi venire dismessa e successivamente acquisita al patrimonio comunale. Copre una superficie di 125 mila metri quadrati di verde, tra bosco di pianura e cinque laghetti; comprende 170 specie vegetali censite e, tra le decine di specie animali che la popolano, 15 specie di interesse comunitario.