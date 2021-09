Riprende il servizio gratuito di marchiatura contro i furti delle biciclette

Sabato 11 settembre riprende il servizio di marchiatura antifurto delle biciclette senza prenotazione. Il servizio è stato istituito dal Comune di Padova e gestito dai volontari della Fiab. La marchiatura antifurto delle biciclette consiste nel punzonare sul telaio della bicicletta il codice fiscale del proprietario al quale viene rilasciata una tesserina magnetica con i dati personali e della bici.

Dove e quando

Il servizio viene effettuato tutti i sabato non festivi, seguendo il calendario scolastico, nella sede di Viale Codalunga 1bis, dalle ore 10.00 alle 12.00 ed è completamente gratuito. Bisogna presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità valido. I volontari che si alternano nel servizio marchiatura sono circa una trentina.

I numeri

Al momento attuale sono state marcate più di 18.000 biciclette, un numero ancora poco significativo rispetto alle 200.000 che, si calcola, siano in circolazione a Padova. Da sabato 18 settembre riprendono anche le marchiature all’esterno in postazioni di vari enti (Università, Ospedale, mercati, ecc.). Si comincia in Piazza delle Erbe dalle 9.00 alle 12.00. Il calendario completo si può leggere su www-padovanet.it, dove si trovano anche tutte le indicazioni per la marchiatura