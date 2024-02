Il lato b dei miei rally 2 al cacciatore di Rovolon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'occasione era di quelle davvero speciali con la presentazione ufficiale, la prima in assoluto, della seconda opera di Rudy Dalpozzo. Un'icona per il mondo dei rally, che di certo non ha bisogno di alcuna presentazione, ha raccontato la genesi di “Il Lato B dei miei Rally 2” in una piacevole serata organizzata da Club 91 Squadra Corse, tenutasi Venerdì scorso presso il ristorante Al Cacciatore di Rovolon. Tanti gli ospiti presenti, ad iniziare dal braccio destro di Dalpozzo, Francesca Pasetti, che ha contribuito in modo fondamentale alla realizzazione di questo nuovo capitolo. “Grazie al Club 91 Squadra Corse ed al suo presidente Martinello” – racconta Dalpozzo – “perchè abbiamo avuto l'opportunità di passare una splendida serata, spensierata ed in compagnia di tanti amici che hanno condiviso con noi la sana passione per il mondo dei rally.” “Era nostro desiderio svolgere la nostra prima presentazione di questo secondo libro proprio al Club 91 Squadra Corse” – gli fa eco Pasetti – “perchè conosciamo bene la passione della quale si nutre ogni singolo socio. La serata ha superato ogni nostra aspettativa, sia per il numero di persone presenti che per l'ondata di affetto e di simpatia riscontrata nei nostri confronti.” Si sono radunati in quasi un centinaio di persone, per rivivere le gesta di uno dei totem del motorsport nazionale, tra i quali non hanno fatto mancare la propria presenza altri personaggi di spicco del panorama come Gigi Pantaleoni, Giorgio Taufer e Beppe Zanchetti. “Siamo orgogliosi ed onorati di aver potuto organizzare questo evento” – racconta Daniele Martinello (presidente Club 91 Squadra Corse) – “perchè nella nostra scuderia si continua a cullare i ricordi di un rallysmo che ormai non c'è più. Siamo tutti cresciuti nel mito di personaggi come Rudy che, nel nostro ideale, erano dei veri e propri eroi nell'affrontare le gare di una volta. Ringrazio, a nome di tutto il club, sia Rudy che Francesca per aver deciso di scegliere la nostra serata per la presentazione ufficiale del nuovo libro, la loro prima a livello nazionale.”