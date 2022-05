Maltempo, allerta gialla per temporali nel padovano e in Veneto

È atteso per la serata di domenica e per lunedì un peggioramento delle condizioni del tempo sul Veneto. Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, valevole dalle ore 21 di oggi alle ore 00 di martedì 24.

Le previsioni indicano tempo instabile per la serata/notte di oggi, domenica 22 e per domani, lunedì 23 maggio, con fasi di precipitazioni sparse, più probabili sulle zone centro settentrionali. Sono possibili anche locali fenomeni intensi, in particolare forti rovesci.

Pomeriggio/sera di Domenica 22

Parzialmente soleggiato con un po' di nuvolosità cumuliforme, specie sulle zone montane, e presenza di nuvolosità medio-alta. Possibili locali rovesci o temporali sulle zone montane, non si esclude qualche locale precipitazione su pedemontana e pianura dalla serata o tarda serata. Possibile dalla serata qualche isolato fenomeno intenso.

Lunedi 23

Cielo: Tempo in prevalenza variabile/instabile con nuvolosità anche consistente alternata a schiarite in pianura, e cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabili piogge sparse nella notte e fino al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale; durante la giornata possibili locali rovesci/temporali su rilievi e zone pedemontane. Non si escludono locali fenomeni intensi.

Temperature: Valori minimi in aumento sulle zone montane; massime in calo contenuto in pianura, più sensibile sui rilievi.

Venti: Deboli da est o nordest in pianura al mattino, moderati sulla costa; in seguito in rotazione a moderati da sudest. In montagna rinforzo dei venti da sud-ovest, fino a tesi/forti in alta quota.

Mare: Quasi calmo al mattino, poi poco mosso o mosso verso sera.