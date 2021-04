Meteo: Pasqua e Pasquetta con clima più fresco ma soleggiato

Pasqua e Pasquetta in Veneto con un clima decisamente più fresco e tempo che ritorna in prevalenza soleggiato dopo una temporanea fase di variabilità tra venerdì pomeriggio e la giornata di sabato. Martedì 6 probabile transito di una perturbazione fredda. Dopo un marzo molto secco e una fine mese all’insegna di temperature diurne molto elevate, sulla regione è prevista una fase di variabilità con qualche pioggia tra venerdì pomeriggio e sabato. Per Pasqua e Pasquetta il tempo sarà di nuovo in prevalenza soleggiato ma con temperature in marcato calo. Probabile cambio di scenario da lunedì sera per l’avvicinarsi di una perturbazione fredda in transito nella successiva giornata di martedì 6.

Le piogge scarse di marzo

Il mese di marzo in Veneto è stato contraddistinto da una eccezionale scarsità di precipitazioni, che lo colloca al secondo posto, dopo il 2003, come mese più siccitoso dal 1992. La settimana che ha preceduto la Pasqua è stata caratterizzata dall’espansione di un ampio promontorio anticiclonico di origine nord-africana esteso su tutto il centro Europa, che si è rinforzato raggiungendo il suo apice tra mercoledì e giovedì. Le temperature diurne hanno raggiunto valori massimi ben superiori alla media del periodo, con clima di stampo quasi estivo. I valori massimi mercoledì 31 marzo sono stati mediamente di 25-26°C in molte zone della pianura, 23-25°C nei fondovalle prealpini, intorno ai 20°C nei fondovalle dolomitici. Tali valori risultano in genere superiori di 6-8°C alla media del periodo: per l’ultima decade di marzo rappresentano, in molti casi, dei record per le zone montane. Anche in pianura costituiscono in alcuni casi il record, in altri il secondo valore più elevato della serie dell’ultimo trentennio (di poco inferiori solo ai valori di fine marzo 2012).