Meteo, temporali in arrivo in tutto il Veneto: tre giorni di "stato di attenzione" per i bacini regionali

Riceviamo dalla Regione Veneto e pubblichiamo:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il meteo regionale segnala già dalla giornata di sabato primo agosto la possibilità di un progressivo sviluppo di nuvolosità cumuliforme che dalla zona montana del Veneto potrà portarsi anche sulla pianura. Con esso, fino a martedì 4 agosto sarà possibile che si registri tempo instabile con fasi di precipitazione, a carattere prevalente di rovescio o temporale, su Prealpi e Alpi per proseguire anche sulle aree della pianura con possibili fenomeni anche localmente intensi. Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha fissato dalle ore 18 di sabato 1 alle ore 14 di martedì 4 agosto la fase di “Attenzione” per criticità idrogeologica nei bacini idrografici della Regione. Le temperature da domenica 2 subiranno un generale calo, anche se in pianura almeno inizialmente le massime rimarranno su valori superiori alla media".