Ancora maltempo, anche a Padova prevista pioggia per tutta la domenica

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino che prevede per domani, domenica 19, e fino alle prime ore di lunedì 20 condizioni di tempo da variabile ad instabile, dapprima con precipitazioni deboli seguite da rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio e sera. Sono possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate). Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Le aree

Alla luce dei fenomeni meteorologici previsti, il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica. Si segnala lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per i seguenti bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini e Basso Brenta –Bacchiglione. Per i bacini Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna Livenza, Lemene e Tagliamento, l’allerta gialla riguarda solamente la rete idraulica secondaria