Come conoscere il valore della propria auto? Per assistenza e vendita apre a Padova “Il Valutatore”

Valutare correttamente un’automobile è spesso un problema, soprattutto se si opta per la compravendita privata. La soluzione è rappresentata da alcuni anni da IlValutatore, azienda che si occupa di valutare auto online assicurando sicurezza, affidabilità e un prezzo corretto. Da start up a una delle leader di mercato, l’azienda nata a Parma oggi si espande sul mercato e apre una nuova sede a Padova. Un’ulteriore sede fisica per soddisfare le esigenze del cliente che ha bisogno di vendere la propria automobile.

I vantaggi della valutazione online

Uno degli aspetti problematici, quando si tratta di vendere un’automobile, è senza dubbio la giusta valutazione e quindi l’assegnazione del prezzo. Un problema di fatto inesistente se ci si affida a un concessionario, ma che diventa prevalente qualora la trattativa sia tra privati. In questo caso, oltre alla verifica delle credenziali di acquirente e venditore, la valutazione è fondamentale e si lega a doppio filo alle reali condizioni del mezzo.

Il prezzo proposto è quindi trasparente e reale

Affidarsi a professionisti come gli esperti de Il Valutatore potrebbe risolvere gran parte dei problemi. L’azienda infatti ha creato un metodo di valutazione innovativo che si basa su aspetti spesso poco considerati durante una valutazione. Oltre quindi all’immancabile stato di usura degli interni e chilometraggio, l’azienda valuta il mezzo tenendo conto di colore, accessori in dotazione, la corretta manutenzione documentata ma anche la data di ritiro e stagionalità oltre al mercato di vendita. Il prezzo proposto è quindi trasparente e reale, commisurato alla condizione di mercato al momento della vendita.

L'esperienza

L’esperienza de Il Valutatore si poggia su oltre 20 anni di esperienza nel settore. Nata come start up, dal 2012 è punto di riferimento per la valutazione online ed è stato il primo servizio di valutazione a distanza di auto usate.

Sicurezza e assistenza cliente

Non solo vantaggio economico: importanti caratteristiche de IlValutatore sono anche la sicurezza della transazione, e la capillare assistenza al cliente. Dopo la valutazione online andata a buon fine, l’azienda assiste il cliente che porta il mezzo presso le sedi di Parma, Fidenza o Padova, il nuovo punto nel Nord-Est Italia.

La navetta

Grazie al comodo servizio navetta, il cliente non dovrà preoccuparsi di niente, nemmeno del viaggio di ritorno in quanto sarà accompagnato alle stazioni ferroviarie in caso di mancanza di accompagnamento.

Gli altri servizi

Lo staff dell’azienda fornisce inoltre assistenza in caso di passaggio di proprietà (spese in carico a Il Valutatore) e procedure burocratiche. Il pagamento è immediato e avviene in contanti, nel limite imposto dalla legge italiana o tramite bonifico. La velocità è un altro tema molto caro a chi vuole vendere un’automobile: poca burocrazia e procedure snelle per vendere la vecchia auto e pensare al futuro.

Una transazione trasparente e sicura, che mette il cliente nella condizione di poter acquistare molto presto un nuovo mezzo. Il Valutatore offre infatti assistenza anche per ottenere finanziamenti agevolati in caso di acquisto di un nuovo mezzo.

Con la nuova sede di Padova, l’azienda si avvicina sempre di più alle esigenze del cliente alla ricerca di un partner affidabile e trasparente.

La sede a Padova

Vieni a scoprire la nuova sede di Padova: https://www.ilvalutatore.it/auto/acquisto-auto-usate-padova.asp

Il Valutatore Point - Padova

Zona Industriale Vescovana-Stanghella

Vicolo Siria 1, 35040 Vescovana (PD)