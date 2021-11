Boom di telefonate per i contributi bici, ma c'è tempo fino a Natale

Sono già decine le telefonate ricevute dall’Ufficio Biciclette del settore mobilità, per avere richieste o per comprendere meglio la procedura

Il bando per contributi per biciclette e cargo bike a pedalata assistita si è aperto questa mattina e sono già decine le telefonate ricevute dall’Ufficio Biciclette del settore mobilità, per avere richieste o per comprendere meglio la procedura. In merito sono necessario alcune precisazioni importanti: il bando è aperto fino al 24 dicembre e i contributi si possono chiedere solo per mezzi nuovi di fabbrica acquistati dalla data di pubblicazione del bando.

Le spiega l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona