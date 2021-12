Spesa a km zero e ricarica gratuita per e-bike al mercato coperto di Campagna Amica Padova

Durante gli acquisti a km zero di prodotti agricoli i padovani potranno ricaricare gratuitamente la propria e-bike. Succede al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, dove è entrata in funzione la colonnina di ricarica per le biciclette elettriche. Durante i giorni di apertura del mercato agricolo gestito da Coldiretti Padova, ogni mercoledì pomeriggio e sabato mattina, i clienti potranno lasciare in carica la propria bici elettrica, senza alcun costo.

Un servizio in più

Così, mentre si occuperanno della spesa a base di prodotti di stagione e del territorio direttamente dagli agricoltori, la loro e-bike farà il pieno di energia. Un servizio in più, nel segno della mobilità green e sostenibile, offerto da Campagna Amica Padova con il contributo della Camera di Commercio di Padova, fondamentale per valorizzare le produzioni locali e la spesa di prossimità, favorire la mobilità ciclabile e l’impiego di energie da fonti alternative, diffondere una coscienza civica e ambientale.

Una collaborazione continua

Fin dall’apertura del mercato coperto di Campagna amica Padova gli agricoltori insieme ai tutor di Coldiretti Padova propongono numerose iniziative in collaborazione con i cicloturisti e le associazioni padovane dedicate per l’appunto agli amanti della bicicletta, dalla punzonatura delle bici ai ristori durante i tour cittadini. L’attenzione per la spesa a km zero, la scelta dei prodotti del territorio a sostegno dell’agricoltura padovana ecosostenibile è comune a molti clienti che ogni settimana raggiungono il mercato in bicicletta. Coldiretti ha pensato di offrire un nuovo e comodo servizio a chi si muove in e-bike, con la possibilità di ricaricare comodamente la propria bicicletta all’ingresso del mercato. Le iniziative a favore degli amanti delle due ruote proseguiranno nei prossimi mesi con altre proposte per conoscere da vicino le tipicità dell’agricoltura di casa nostra ma anche le bellezze della città.

Foto articolo da comunicato stampa