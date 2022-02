SuperGuizza, arrivano i 14 parcheggi in più chiesti dai residenti del quartiere

Sono iniziate oggi 28 febbraio le operazioni per disegnare nuovi stalli di sosta in via Tassoni, nel tratto a senso unico. Complessivamente 14 parcheggi (dei quali 12 lungo Via Tassoni nel tratto a senso unico ) in più e un riordino degli spazi per favorire le persone residenti. Parliamo della SuperGuizza, il progetto sperimentale per migliorare la viabilità e l’arredo urbano di una porzione del quartiere, in particolar modo nei pressi della scuola primaria G. Ricci Curbastro. Obiettivi: miglior fruibilità degli spazi del quartiere, maggiore sostenibilità ambientale e l’aumento della sicurezza, con particolare riferimento a bambini e bambine che frequentano la scuola.

Modifiche

Le prime modifiche sono partite l’11 ottobre con l’istituzione o il cambio dei sensi unici di marcia in alcune vie precedentemente a doppio senso e con la pedonalizzazione del tratto di via Tassoni di fronte alla scuola. Dopo aver monitorato gli effetti del primo intervento, si inizia ora con gli interventi migliorativi come la razionalizzazione dei nuovi stalli di sosta. Dopo le riunioni con i cittadini, una parte del progetto è stato rivisto. Compreso quello dei parcheggi.

Ragona

«Nel procedere con i nuovi interventi abbiamo certamente tenuto in considerazione alcune delle richieste dei residenti e mi piace ricordare che l’obiettivo di un progetto sperimentale è proprio questo: coinvolgere i cittadini nella definizione degli interventi prima di renderli definitivi - dice l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona - .In questi mesi di monitoraggio non sono emersi particolari problemi, il lavoro per rendere il quartiere a misura di persona sta funzionando e sono arrivati moltissimi spunti propositivi da parte di cittadine e cittadini. questi nuovi parcheggi sono molto importanti per il quartiere e continuiamo a monitorare per valutare al meglio come intervenire per raggiungere l’obiettivo - ovvero che le persone si riprendano gli spazi dei quartieri, bambine e bambini possano giocare in sicurezza e le auto si adattino alla vita delle persone, non il contrario - e dare seguito alle esigenze dei cittadini».