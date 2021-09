Papa Francesco nomina padre Ramina nuovo Rettore del Santo

E' padre Antonio Ramina il nuovo Rettore della Basilica del Santo. Oggi 8 settembre Papa Francesco ha nominato il 51enne vicentino, insegnante di Teologia Spirituale e Spiritualità Francescana nella Facoltà Teologica del Triveneto. Ramina, laureato in Lettere Moderne al Bo e dottore in Teologia, prenderà il posto del bresciano padre Oliviero Svanera, che ha guidato per quasi cinque anni la basilica di Sant'Antonio e ora dovrà trasferirsi a Treviso per ricoprire il ruolo di padre guardiano del Convento di San Francesco.

I frati

«Ringraziamo papa Francesco per questa decisione e siamo certi – hanno commentato i frati del Santo non appena si è diffusa la notizia – che padre Ramina saprà continuare con fervore l’opera del suo predecessore a servizio dei pellegrini che ogni giorno visitano la Basilica. A padre Svanera esprimiamo invece la nostra riconoscenza per quanto fatto in questi cinque anni, in particolare per aver saputo guidare il nostro santuario e il nostro convento durante i mesi più duri della pandemia da Covid, che non ha risparmiato nemmeno la nostra comunità».