E' online il bando della xiv edizione del premio internazionale prospettiva danza teatro

Il Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro, ideato e diretto da Laura Pulin e giunto alla sua XIV edizione, rappresenta un’importante occasione per i giovani artisti di confrontarsi con una giuria di comprovata esperienza internazionale composta da coreografi, direttori artistici, direttori di teatri e operatori del settore. Possono partecipare i coreografi di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento dell’iscrizione, candidando delle creazioni già precedentemente presentate in pubblico in forma di studio, o in corso di realizzazione. I selezionati per la finale del Premio presenteranno la loro creazione coreografica ad una Giuria internazionale il 14 e 15 ottobre 2023 presso il Teatro Comunale G. Verdi di Padova. Al vincitore verrà assegnato un premio in danaro di € 5.000, una residenza artistica. Il progetto vincitore debutterà nella sua interezza - e in anteprima per il Veneto - durante l’edizione 2024 del Festival. Il Premio è promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Banca Etica.