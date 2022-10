Padel giovanile Veneto: siamo campioni nazionali under 18

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Veneto Under 18 porta a casa un importante riconoscimento a livello nazionale con la coppia Filippo Albano e Alessandro Volpin che, nel weekend del 23 ottobre si aggiudicano il titolo di “campioni nazionali under 18” nell’ambito del Master Nazionale Giovanile 2022 promosso dalla Fit Padel e dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. Il movimento giovanile di Padel in Italia sta crescendo in maniera esponenziale e i nostri giocatori si confermano oggi i migliori di categoria. In questo ambito già si erano disputati durante l’anno e in diverse regioni italiane dei raduni e dei tornei che avevano dato la possibilità alle giovani promesse di concorrere per la partecipazione al Master Nazionale 2022 tenutosi appunto al Villa Pamphili Padel Club di Roma: l’ultimo atto per disputare i titoli nazionali del Circuito Giovanile di Padel, occasione unica per ammirare le giovani promesse di domani. Tra loro appunto Filippo Albano giovane limenese under 18 che aveva già fatto parte della nazionale padel under 14 nel 2019 partecipando ai Campionati Mondiali Juniores di Spagna. Il suo percorso iniziato nel 2015 prima con il tennis e poi con il padel, lo ha visto in questi anni al fianco di importanti maestri (Luca Scalari, Tanito Amato Mazzocchi) e accademie internazionali come quella di Marcela Ferrari e di Gustavo Pratto. Attualmente fa parte, assieme ad Alessandro Volpin e Luca Benetton di un nuovo progetto dedicato alle giovani promesse del Veneto. Questi ragazzi si allenano al Padel Club di Limena con un team di professionisti capitanati da Barnaba Zanon (coach) e con Massimo Paganin (ex capitano dell’Inter), Riccardo Paganin (preparatore atletico) e Davide Frison (maestro di padel). L’obiettivo è quello di farli diventare top player non solo italiani ma anche a livello internazionale all’interno dei tornei e dei circuiti più blasonati.