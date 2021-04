Novità per le famiglie con figli: in arrivo l’Assegno Unico

Il 2020 e, a seguire, il 2021, sono stati due anni strani e particolari che, anche a livello di interventi governativi, hanno visto molti cambiamenti.

Tali variazioni hanno riguardato, trasversalmente, diverse categorie e fasce della popolazione.

Tra queste, è stata introdotta una novità che riguarda le famiglie con figli: l’Assegno Unico.

La legge delega “Assegno unico figli 2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021, entrerà in vigore il 21 aprile 2021, mentre la data di avvio sarà il 1 luglio 2021.

Lo scopo dell’Assegno Unico è diventare uno strumento onnicomprensivo, pensato per rimpiazzare le molteplici misure vigenti, poste a supporto dei nuclei familiari con figli.



Ecco perché, quindi, andranno a scomparire i seguenti bonus e prestazioni:

Assegno al Nucleo Familiare ANF

Detrazioni Irpef figli a carico

Assegno di Natalità o Bonus Bebè

Premio alla nascita o Bonus Mamma Domani

Assegno per il Nucleo Familiare concesso dal Comune o Assegno per il terzo figlio

Assegno Unico: a chi spetta

L’Assegno Unico verrà riconosciuto a tutte le famiglie, per ciascun figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza della madre fino al compimento dei 21 anni.



L’importo dell’assegno sarà soggetto a maggiorazioni nei seguenti casi:

A partire dal terzo figlio (maggiorazione del 20%)

In caso di presenza di figli disabili (maggiorazione variabile, dal 30% fino al 50%)

Inoltre, affinché la modifica non risulti penalizzante, è prevista un'eventuale integrazione compensativa, così da mantenere inalterata la cifra che la famiglia, ad oggi, riceve.



Avranno diritto a ricevere l’Assegno Unico le famiglie, con figli a carico, che rispondono ai seguenti requisiti: i soggetti dovranno essere cittadini italiani lavoratori, siano essi dipendenti (a tempo determinato o indeterminato), autonomi, titolari di partita Iva o incapienti.

Potranno ricevere l’assegno anche i genitori single con figli fiscalmente a carico.



Per i cittadini UE o Extra UE è necessario che siano in possesso del permesso di soggiorno (almeno annuale), devono versare l’Irpef in Italia e risiedervi con i figli a carico.

È necessario che siano (o siano stati) residenti in Italia per almeno due anni (anche non continuativi).

Infine, i soggetti devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.



L’Assegno Unico verrà erogato mensilmente e potrà essere ottenuto dalle famiglie in maniera diretta (come assegno vero e proprio) o anche sotto forma di credito d’imposta, ripartito tra i genitori.



Inoltre, al compimento della maggiore età dei figli, l’importo dell’assegno potrà essere corrisposto direttamente ai ragazzi, così da promuoverne l’autonomia.



Importante sapere che l’importo dell’Assegno Unico varia a seconda dello scaglione di appartenenza e questo viene calcolato in base all’ISEE.

Ricezione dell’Assegno previa presentazione dell’ISEE

Secondo quanto previsto dalle nuove indicazioni, dunque, sarà necessario presentare il proprio ISEE per accedere all’Assegno Unico e tale novità riguarderà bel 11 milioni di italiani.



È evidente che, dato l’elevato numero di famiglie che dovranno richiedere il calcolo dell’ISEE, si potrebbe incorrere in momenti di sovraffollamento, con conseguenti lunghe attese.

Tale servizio, infatti, è erogato gratuitamente grazie ai fondi messi a disposizione da parte dell’INPS, ma data la grande richiesta, è possibile che questi si esauriscano: pertanto, è fortemente consigliato muoversi per tempo, fissando subito il proprio appuntamento con la sede CAAF CGIL più vicina al proprio luogo di residenza.



È possibile effettuare la prenotazione in diversi modi: chiamando il numero unico 049/7808208, tramite il sito oppure utilizzando l’App Digita CGIL.

Per informazioni utili e aggiornamenti, inoltre, è possibile seguire la pagina Facebook del Caaf CGIL di Padova.