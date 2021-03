Vaccinazioni anti Covid-19: continua la campagna a Padova

Poco più di un anno fa, precisamente il 21 febbraio 2020, a Vo' Euganeo c'è stata la prima vittima accertata di Covid-19. Nel giro di pochissimo tempo il piccolo comune veneto, a soli 30 km da Padova, si ritrova nel caos, e la maggior parte delle persone presa alla sprovvista.

Iniziano così ad arrivare i giornalisti e a chiudere di colpo le attività, senza sapere ancora quanti siano effettivamente i contagiati. Vo' Euganeo è ormai il centro di un grosso focolaio.

Nell'incertezza e nella paura diventa tra i primi comuni in assoluto a sperimentare il lockdown, ma ben presto sarà anche un caso di studio importante da parte degli scienziati.

La collaborazione tra l'Università di Padova e la Regione, infatti, permette fin da subito una massiccia campagna di tamponi, al fine di avere un quadro completo della diffusione del virus tra la popolazione. Gli studi consentono, inoltre, di fare chiarezza sul ruolo giocato dai molti asintomatici nella trasmissione (il 45% delle persone testate), e di conseguenza determinano l'importanza del tracciamento.

Non appena diventa chiaro che la situazione è fuori controllo e che gli ospedali potrebbero rischiare il collasso, alla fine della prima settimana di marzo tutta l'Italia viene messa in quarantena.

È allora che si inizia a parlare di vaccini. E contestualmente iniziano le ricerche. Ma il coro di voci, almeno all'inizio è unanime: trovarne uno e testarne l'efficacia in un tempo breve sarà molto difficile. Come sappiamo quelle affermazioni sono state ampiamente smentite.

Le vaccinazioni prevengono milioni di morti

Ma che cos'è esattamente un vaccino? E' un farmaco che induce il nostro sistema immunitario a produrre anticorpi, fondamentali, appunto, nel contrastare una data malattia. Detto in parole semplici: la vaccinazione sfrutta la cosiddetta "memoria immunologica", consentendo al nostro sistema di difesa di ricordarsi di un eventuale agente estraneo e potenzialmente pericoloso, e metterlo nelle condizioni di eliminarlo.

Secondo L'Organizzazione mondiale della sanità le vaccinazioni prevengono ogni anno fino a 3 milioni di decessi.

In tutta Europa il 27 dicembre 2020 è iniziata, dunque, la campagna vaccinale. Tra i primi a essere approvati, e quindi distribuiti, i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, i quali utilizzano l'mRNA per far sì che il nostro sistema immunitario riconosca le molecole del coronavirus, in particolare la proteina S: è questa, infatti, che consente al virus di ancorarsi alle cellule umane.

Il comune di Padova lancia una campagna per le vaccinazioni anti covid

A oggi la pandemia non è certo conclusa e la fase che molte Regioni italiane vivono è ancora delicata. È proprio per questo che non si può più perdere tempo. Lo sanno bene al Comune di Padova - data l'importanza straordinaria che i vaccini hanno avuto nell'eradicare malattie che nel corso della storia hanno decimato intere popolazioni - che il 15 febbraio ha coraggiosamente lanciato una campagna dal titolo "Una scelta di cuore, una scelta per tutti", invitando tutti i cittadini residenti a vaccinarsi contro il Covid-19.

La città è stata tappezzata di eloquenti manifesti in cui undici testimonial si rivolgono ai propri concittadini spiegano la loro scelta. In prima linea il Sindaco Sergio Giordani - il quale ha dichiarato che "i padovani hanno grandi aspettative e noi come Comune ci siamo messi a disposizione senza risparmiarci" - e il comune che hanno contribuito a diffondere tutte le informazioni scientifiche sulla sicurezza e l'efficacia di questo strumento.

Il vaccino anti Covid viene somministrato alla popolazione dall'Ulss 6 Euganea, al Padiglione 6 della Fiera di Padova (in via N. Tommaseo 59).

Chi arriva con il proprio mezzo disporrà del parcheggio gratuito; il comune ha inoltre previsto il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, buoni viaggio per l'utilizzo del taxi e un servizio di trasporto gratuito per gli anziani in difficoltà in collaborazione con il Progetto Rotary in strada.

Scegliere di vaccinarsi per se stessi e per gli altri

I cittadini saranno direttamente convocati dal Dipartimento di Prevenzione, secondo l'ordine stabilito in base alla divisione in Fasi, che tiene conto delle persone più a rischio e di eventuali problemi dovuti all'età.

Le autorità sanitarie locali nel frattempo hanno assicurato l'arrivo di "significativi quantitativi di dosi" e il Sindaco Giordani ha messo in campo tutti gli strumenti per accelerare fin da subito i tempi di somministrazione.

La città di Padova è dunque chiamata ad aderire all'iniziativa e a farlo nella consapevolezza che la scelta individuale può diventare una scelta per tutti: l'ultimo passo per allontanare la pandemia e salvare anche l'economia.

