37 vendite concluse negli ultimi 6 mesi: un dato rilevante per il mercato immobiliare

Com’è cambiato l’ambiente casalingo dapprima dell’emergenza Covid-19 a oggi! Se fino a febbraio 2020 la casa era il luogo deputato al relax e alla convivialità tipica delle cene in famiglia o con amici, oggi è molto di più. L’abitazione è un luogo sicuro, e i numerosi lockdown cui siamo stati sottoposti nel corso del tempo ben lo testimoniano.

Restare a casa non ha solamente limitato la diffusione dell’emergenza, ma ha concesso alle persone un maggior raccoglimento, una quantità notevole di tempo da poter dedicare ai propri affetti e alle proprie passioni.

Oggi la nostra casa non è più la stessa e tantomeno lo sarà quando l’emergenza sanitaria giungerà al termine.

Lavorare da casa: pro e contro

Durante tutto lo scorso anno grossa parte della popolazione ha scoperto un sistema che non era completamente sdoganato in Italia: lo smartworking. Lavorare da casa ha indubbiamente i suoi vantaggi: innanzitutto, favorisce l’ambiente, evitando di inquinare l’aria circostante. Inoltre, permette una diversa gestione del tempo: contenere il pendolarismo permette una riduzione dello stress del singolo e della collettività, facendo diminuire il disagio provocato dal traffico nelle città.

Infine, è stato stimato che questo sistema, proprio per la presenza di elementi familiari attorno, migliori di molto la produttività: si ritiene infatti che, grazie allo smartworking, il Pil italiano possa crescere fino a un +1,2%.

Un sondaggio sulle compravendite

Un sondaggio condotto da Home Solution, agenzia immobiliare leader ad Albignasego (PD) e provincia, ha fatto emergere dati davvero rilevanti: più dell’80% delle compravendite avvenute negli ultimi 6 mesi da parte dei clienti dell’agenzia sono nate dalla volontà di cambiare casa per avere uno spazio o una disposizione diversa delle stanze dove vivere e lavorare.

Al contrario del generale panico dovuto all’incertezza economica, molte persone si sono mosse in fretta per cambiare casa, mettendo in vendita immobili inadatti alle loro esigenze, nel tentativo di ottenere una condizione di maggior comfort e vivibilità.

“E’ un dato interessante” commentano i titolari di Home Solution in quanto questo conferma non solo la decisione di vendere e comprare un immobile, ma anche e soprattutto la volontà di farlo con un’azienda in grado di garantire competenza e professionalità.

Qualità e professionalità: Persone, come te

Home Solution rappresenta un elemento di assoluta novità all’interno del panorama immobiliare: non si ha a che fare con leggi di competitività e numeri, ma con persone, che provano sentimenti ed emozioni. Qualità, non più quantità.

Per questo motivo, gli agenti seguono passo dopo passo il cliente, accompagnandolo in un percorso di informazione che prevede la conoscenza di tutti gli aspetti importanti della compravendita. Spendendosi in prima persona e instaurando con il cliente un rapporto di fiducia, l’agente immobiliare è così in grado di fornire tutti gli strumenti necessari per la compravendita di un immobile.

Non avere fretta

Non va infine sottovalutato che il cambio casa è un processo delicato. All’interno di un immobile si respira la storia di chi lo ha abitato e delle persone che da lì sono passate e hanno vissuto momenti importanti ed esclusivi. Per questo motivo, approcciarsi alla vendita necessita di una forte sensibilità.

Solitamente l’errore più grande in queste occasioni è quello di avere fretta ma se ci si affida a esperti del settore la vendita di un immobile diventa un’esperienza da ricordare e non – come spesso, empaticamente, può accadere – da dimenticare.

Per riuscire nell’obiettivo, con Home Solution, il cliente viene portato a svolgere un percorso lineare, composto da 3 grandi step fondamentali: conoscere il valore della propria casa, gestire al meglio la ricerca di un acquirente, trovare il nuovo immobile.

Dal sito di Home Solution, inoltre, è possibile compilare il modulo di contatto, inserire i propri dati e venire ricontattati entro 24 ore per una valutazione professionale e per intraprendere un'attività di vendita del proprio immobile.

Inoltre, Home Solution offre ai propri clienti un servizio fotografico professionale e l'esposizione sui migliori canali promozionali. Non un'agenzia come tante, quindi, ma un punto di riferimento attivo.

